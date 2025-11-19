В Минобороны привели подробности об атаке ВСУ по Воронежу

Минобороны: ВС РФ «Искандером» уничтожили комплексы ATACMS, атаковавшие Воронеж

Все выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) четыре ракеты ATACMS по Воронежу 18 ноября удалось сбить. Такие подробности привели в Минобороны России.

В ведомстве разъяснили, что этому способствовал противоракетный бой с помощью ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь».

Обломки ATACMS повредили крыши геронтологического центра и детского дома в российском городе, отметили в Минобороны.

Кроме того, боевой расчет «Искандер-М» ракетным ударом уничтожил в Харьковской области пусковые установки, запустившие ракеты ATACMS по Воронежской области, подчеркнули в Минобороны.

Жертв и пострадавших среди мирных граждан в российском регионе не регистрировали, указали в ведомстве.

Об украинской атаке на Воронеж стало известно накануне.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о повреждении обломками сбитых целей автомобиля и крыши частного дома.

Глава региона также предупреждал местных жителей, что на земле могут находиться взрывоопасные элементы. Он призывал граждан быть бдительными и ничего не трогать.