Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:57, 19 ноября 2025Россия

В Минобороны привели подробности об атаке ВСУ по Воронежу

Минобороны: ВС РФ «Искандером» уничтожили комплексы ATACMS, атаковавшие Воронеж
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Все выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) четыре ракеты ATACMS по Воронежу 18 ноября удалось сбить. Такие подробности привели в Минобороны России.

В ведомстве разъяснили, что этому способствовал противоракетный бой с помощью ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь».

Обломки ATACMS повредили крыши геронтологического центра и детского дома в российском городе, отметили в Минобороны.

Кроме того, боевой расчет «Искандер-М» ракетным ударом уничтожил в Харьковской области пусковые установки, запустившие ракеты ATACMS по Воронежской области, подчеркнули в Минобороны.

Жертв и пострадавших среди мирных граждан в российском регионе не регистрировали, указали в ведомстве.

Об украинской атаке на Воронеж стало известно накануне.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о повреждении обломками сбитых целей автомобиля и крыши частного дома.

Глава региона также предупреждал местных жителей, что на земле могут находиться взрывоопасные элементы. Он призывал граждан быть бдительными и ничего не трогать.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны привели подробности об атаке ВСУ по Воронежу

    В Китае назвали пощечиной премьеру Японии реакцию США и России на ее заявления о Тайване

    Во Львове прогремели взрывы

    Мединский рассказал о профессиональных украинцах

    Во Франции назвали спектаклем «историческую сделку» Макрона и Зеленского

    Российский генерал назвал цель СВО

    Установлена личность открывшего огонь у жилого комплекса в российском городе стрелка

    Ребенка с аутизмом перестали пускать в детсад в российском городе из-за опозданий

    Спецпредставитель Путина рассказал о переговорах по новому мирному плану США и России

    Быстро достигающим оргазма мужчинам дали семь помогающих дольше заниматься сексом советов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости