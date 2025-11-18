Россия
16:43, 18 ноября 2025Россия

Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на столицу региона России

Губернатор Гусев сообщил об уничтожении воздушных целей в небе над Воронежем
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей в небе над Воронежем. Последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу региона России раскрыл губернатор Александр Гусев в Telegram.

По его словам, пострадавших, предварительно, нет. «На данный момент известно о повреждении обломками кровли частного дома и автомобиля», — сообщил Гусев.

В 15:52 по московскому времени губернатор написал об отмене непосредственной угрозы атаки беспилотников в Воронеже. Однако он подчеркнул, что на территории всего региона сохраняется режим опасности атаки дронов. Гусев также предупредил, что на земле могут находиться взрывоопасные элементы и призвал местных жителей быть бдительными.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 18 ноября 31 беспилотника ВСУ. 10 из них сбиты над территорией Воронежской области. Информацию о районах падения обломков и последствиях на земле ведомство не привело.

    Все новости