Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:36, 18 ноября 2025Россия

Раскрыты подробности ночных атак ВСУ на российские регионы

Минобороны: ВСУ атаковали регионы России при помощи 31 беспилотника
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 18 ноября атаковали регионы России при помощи 31 беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Подробности сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Под ударами оказались восемь субъектов страны. Больше всего дронов — по десять единиц — сбили над Воронежской и Тамбовской областями. Еще по три БПЛА уничтожили в Ростовской и Ярославской областях.

Над территорией Смоленской области перехватили два беспилотника. Еще по одному летательному аппарату ликвидировали над Брянской, Курской и Орловской областями.

Накануне стало известно, что город Короча в Белгородской области подвергся ударам беспилотников Украины. По словам главы области Вячеслава Гладкова, в результате атаки произошло возгорание на коммерческом объекте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы потери ВСУ с начала СВО

    Военным ВСУ приказали стрелять в гражданских

    В Китае оценили «безжалостный удар» Путина в ответ на провокацию Японии

    Президент Финляндии оценил вероятность конфискации российских активов в ЕС

    Священник рассказал о маскировке бойца ВСУ в Судже

    Москвичам пообещали рекордное тепло

    Россиянке дали срок за истязания и приковывание сына цепью к батарее

    В ООН поддержали план Трампа по международному конфликту

    Военнослужащим Британии запретили делать одно действие в служебных авто

    Основатель Pink Floyd раскритиковал Запад за отправку ракет Tomahawk на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости