Раскрыты подробности ночных атак ВСУ на российские регионы

Минобороны: ВСУ атаковали регионы России при помощи 31 беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 18 ноября атаковали регионы России при помощи 31 беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Подробности сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Под ударами оказались восемь субъектов страны. Больше всего дронов — по десять единиц — сбили над Воронежской и Тамбовской областями. Еще по три БПЛА уничтожили в Ростовской и Ярославской областях.

Над территорией Смоленской области перехватили два беспилотника. Еще по одному летательному аппарату ликвидировали над Брянской, Курской и Орловской областями.

Накануне стало известно, что город Короча в Белгородской области подвергся ударам беспилотников Украины. По словам главы области Вячеслава Гладкова, в результате атаки произошло возгорание на коммерческом объекте.