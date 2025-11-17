Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:55, 17 ноября 2025Россия

Российский город подвергся ударам беспилотников ВСУ

Гладков заявил, что город Короча подвергся ударам украинских беспилотников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Город Короча в Белгородской области подвергся ударам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы области, в результате атаки произошло возгорание на коммерческом объекте. На данный момент пожарные ликвидируют очаг.

Еще из-за одного удара были выбиты окна в четырех квартирах многоэтажного дома. Помимо того, по словам Гладкова, частично без света осталась Короча, села Погореловка и Подкопаевка.

До этого появились кадры пожара в торговом центре в Короче. На опубликованном ролике видно здание ТЦ, охваченное огнем. От центра поднимается огромный столб черного дыма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Приняты судьбоносные решения». Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Зеленским

    В Кремле прокомментировали слова Писториуса о войне НАТО и России

    В Латвии допустили открытие границы с Белоруссией раньше срока

    Трампу предложили дерзкий сценарий для завершения конфликта на Украине

    Белла Хадид снялась с обнаженной грудью для рекламы бренда

    Во Франции потребовали отставки Макрона из-за сделки с Киевом

    Американская корпорация захотела купить активы «Лукойла»

    Десятки россиян эвакуировали из-за захватившего заложников мужчины

    Стало известно о сомнениях ЕС в победе Украины

    Мощный пожар в ТЦ в Белгородской области сняли крупным планом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости