Российский город подвергся ударам беспилотников ВСУ

Гладков заявил, что город Короча подвергся ударам украинских беспилотников

Город Короча в Белгородской области подвергся ударам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы области, в результате атаки произошло возгорание на коммерческом объекте. На данный момент пожарные ликвидируют очаг.

Еще из-за одного удара были выбиты окна в четырех квартирах многоэтажного дома. Помимо того, по словам Гладкова, частично без света осталась Короча, села Погореловка и Подкопаевка.

До этого появились кадры пожара в торговом центре в Короче. На опубликованном ролике видно здание ТЦ, охваченное огнем. От центра поднимается огромный столб черного дыма.