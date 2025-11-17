Россия
20:42, 17 ноября 2025
Россия

Мощный пожар охватил российский торговый центр и попал на видео

Мощный пожар в торговом центре в Белгородской области попал на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Один из торговых центров (ТЦ) в Белгородской области загорелся и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

Все произошло в городе Короче. На кадрах видно здание ТЦ, охваченное огнем. От центра вверх поднимается огромный столб черного дыма.

На данный момент информации о пострадавших, а также о площади и причинах появления возгорания нет.

Ранее в городе Гатчине Ленинградской области произошел пожар в жилом доме из-за зарядки телефона. Пламя охватило площадь 36 квадратных метров в квартире, 25 человек эвакуировали.

