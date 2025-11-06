Россия
В российском городе произошел пожар из-за зарядки телефона

В Гатчине произошел пожар в доме из-за зарядки телефона, двух человек спасли
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В городе Гатчина Ленинградской области произошел пожар в жилом доме из-за зарядки телефона. Удалось спасти двух человек, еще 25 граждан были эвакуированы. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям российского издания, пламя охватило площадь в 36 квадратных метров в квартире. В МЧС заверили, что в результате инцидента никто не пострадал. Возгорание смогли оперативно ликвидировать, но для этого потребовались две пожарные бригады.

Сотрудники экстренных служб напомнили, что нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, а зарядки после использования важно вынимать из розетки.

До этого сообщалось, что юная жительница Бугульмы в Татарстане устроила пожар в квартире и сняла это на видео, чтобы набрать просмотры в интернете. Отцу поджигательница пыталась доказать, что огонь начался с роутера. Однако когда проверили ее галерею в телефоне, увидели, что девушка сама все учинила.

