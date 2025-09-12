Юная россиянка сожгла квартиру родителей ради одной цели

Жительница Бугульмы сожгла квартиру ради просмотров в интернете

Юная жительница Бугульмы (Татарстан) устроила пожар в квартире и сняла это на видео, чтобы набрать просмотры в интернете. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 19-летняя девушка решила снять, по ее мнению, трендовый ролик и подожгла для этого кровать в родительской квартире. Пламя быстро охватило помещение, а дым дошел до соседей. На место приехали экстренные службы и ликвидировали пожар.

Отцу поджигательница пыталась доказать, что огонь начался с роутера. Однако когда проверили ее галерею в телефоне, увидели, что девушка сама устроила поджог.

Ранее в Алтайском крае группа подростков подожгла 12-летнего мальчика.