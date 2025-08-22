Силовые структуры
07:25, 22 августа 2025Силовые структуры

Группа подростков подожгла 12-летнего мальчика в российском регионе

На Алтае группа подростков подожгла 12-летнего ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Global Look Press

В Алтайском крае группа подростков подожгла 12-летнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По версии следствия, вечером 20 августа в поселке имени Мамонтова юноши слили бензин из бензобака мопеда, во время чего жидкость попала на одного из них и на пол.

Подростки испугались, что взрослые это увидят и решили избавиться от улик — подожгли то место. Однако пламя тут же перебросилось на одежду потерпевшего. В результате ребенок получил ожоги, поразившие 30 процентов тела. Ему оказывается помощь в больнице.

Ранее сообщалось, что в Уфе россиянин сильно пострадал во время совершения преступления.

