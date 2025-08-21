Силовые структуры
Россиянин сильно пострадал во время совершения преступления

В Уфе суд арестовал 19-летнего жителя за поджог поезда
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан»

В Уфе суд арестовал 19-летнего местного жителя за поджог локомотива. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкортостана.

Молодой человек будет находиться под стражей два месяца. Он обвиняется по статье 281 («Диверсия») УК РФ.

На кадрах из зала суда видно, что у жителя региона забинтованы лицо и руки. Вероятно, он получил сильные ожоги во время совершения преступления.

По версии следствия, молодой человек начал переписываться с неизвестным, который предложил ему за 80 тысяч рублей поджечь локомотив. Уфимец согласился и прибыл на вокзал города, где разбил стекло кабины машиниста и, разлив в ней горючую жидкость, поджег.

Ранее в Бурятии полиция задержала 17-летнего жителя Забайкальского края за поджог кабины тепловоза на станции Улан-Удэ. Подросток получил сильные ожоги.

