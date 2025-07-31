Подростка-диверсанта задержали в российском городе с сильными ожогами на лице и руках

В Бурятии полиция задержала подростка с сильными ожогами за поджог тепловоза

В Бурятии полиция задержала 17-летнего жителя Забайкальского края за поджог кабины тепловоза на станции Улан-Удэ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в транспортной полиции Прибайкалья

В отношении подростка следователи возбудили уголовное дело по статье 281 УК РФ («Диверсия»). Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что за преступление ему обещали 100 тысяч рублей. Чтобы доказать выполнение «задания», он снял преступление на камеру мобильного телефона. Теперь ему грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Задержание молодого человека попало на видео. На кадрах видно, как он сидит на диване с забинтованным лицом и руками после получения сильных ожогов. В ведомстве не уточнили, произошло это во время совершения преступления или в другой день.

Ранее в Краснодарском крае следователи предъявили обвинение 18-летнему местному жителю, который согласился сжечь здание за 700 долларов США. У него был несовершеннолетний сообщник. Это попало на видео.