Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:48, 21 ноября 2025Россия

Обломки ракет ATACMS нашли на юго-западе Воронежа

Обломки сбитых ракет ATACMS нашли на юго-западе Воронежа
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Обломки сбитых над Воронежем ракет ATACMS нашли на юго-западе города. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«При обследовании территории Воронежа после сбития ракет 18 ноября в садоводческом товариществе на юго-западе города обнаружены взрывоопасные элементы», — написал он.

Один из блоков находится в 150 метрах от ближайших строений, а другой лежит возле дачного дома. Территорию оцепили. По словам саперов, подрывать боеприпасы придется на месте.

Ранее военный эксперт Алексей Живов высказал версию, что целью ракетной атаки ВСУ по Воронежу был военный полигон.

По данным Минобороны России, 18 ноября ВСУ попытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS. Все снаряды были сбиты средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

    Умеров раскрыл подробности переговоров с министром армии США

    В российском регионе проверят на вменяемость обвиняемого в покушении на детей учителя

    Предвещающего катаклизмы красивого сельдяного короля вынесло на берег

    В России нашли способ завозить машины из Европы

    Появились подробности жизни одной из жертв богородского маньяка

    Мировые цены на кофе резко упали

    «Евротройка» отвергла ключевые пункты мирного плана США по Украине

    Обломки ракет ATACMS нашли на юго-западе Воронежа

    Володин раскрыл детали проекта закона об изменениях в описании герба России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости