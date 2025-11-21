Обломки ракет ATACMS нашли на юго-западе Воронежа

Обломки сбитых ракет ATACMS нашли на юго-западе Воронежа

Обломки сбитых над Воронежем ракет ATACMS нашли на юго-западе города. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«При обследовании территории Воронежа после сбития ракет 18 ноября в садоводческом товариществе на юго-западе города обнаружены взрывоопасные элементы», — написал он.

Один из блоков находится в 150 метрах от ближайших строений, а другой лежит возле дачного дома. Территорию оцепили. По словам саперов, подрывать боеприпасы придется на месте.

Ранее военный эксперт Алексей Живов высказал версию, что целью ракетной атаки ВСУ по Воронежу был военный полигон.

По данным Минобороны России, 18 ноября ВСУ попытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS. Все снаряды были сбиты средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет.