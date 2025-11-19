Названа возможная цель ударов ATACMS по территории России

Военный эксперт Живов: Целью ракет ВСУ в Воронежской области был военный полигон

Целью ракет ВСУ в Воронежской области был военный полигон. Такое мнение высказал в Telegram военный эксперт Алексей Живов.

18 августа выпущенные со стороны Украины ракеты были сбиты над Воронежской областью. Позже Минобороны уточнило, что речь идет об американских ракетах ATACMS.

Живов выразил сомнение в том, что ВСУ могли использовать ATACMS без согласования с США. Он допустил, что использование такого оружия может стать регулярным при отсутствии должного ответа.

Тем временем российское военное ведомство показало на видео уничтожение пусковых установок, которые произвели запуск ATACMS. На кадрах видно попадания и следы вторичной детонации, что свидетельствует о неполном израсходовании боекомплекта на момент поражения.