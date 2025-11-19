Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:49, 19 ноября 2025Бывший СССР

Удар «Искандера» по месту пуска атаковавших Воронеж ATACMS попал на видео

Момент удара «Искандера» по месту запуска ATACMS, атаковавших Воронеж, сняли
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Момент удара «Искандера» по месту запуска ATACMS Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Воронеж, сняли на видео с помощью дрона. Публикация доступна в Telegram-канале Минобороны России.

«Боевым расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов, до десяти человек, уничтожены», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили несколько воздушных целей в небе над Воронежем. Он сообщил о повреждении обломками сбитых целей автомобиля и крыши частного дома.

Позже Минобороны привели информацию, что все выпущенные ВСУ четыре ракеты ATACMS по Воронежу 18 ноября удалось сбить.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Его встретил уехавший с Украины на фоне скандала экс-глава Минобороны Умеров

    Появились новые детали о прошлом пропавшего в тайге с семьей бизнесмена Усольцева

    Стали известны все участники стыковых матчей за выход на ЧМ-2026

    Польша объявила о закрытии последнего консульства России в стране

    Аварию со сгоревшими заживо россиянами сняли на видео от «первого лица»

    На Западе признали необходимость залезть в долги ради Украины

    В Подмосковье из незаконного оборота изъяли почти 8 тысяч бутылок алкоголя

    На оборонном заводе России вскрылись новые махинации

    Глава офиса Зеленского рассказал о поездке по возобновлению переговоров

    Уиткофф отменил встречу с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости