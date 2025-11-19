Удар «Искандера» по месту пуска атаковавших Воронеж ATACMS попал на видео

Момент удара «Искандера» по месту запуска ATACMS, атаковавших Воронеж, сняли

Момент удара «Искандера» по месту запуска ATACMS Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Воронеж, сняли на видео с помощью дрона. Публикация доступна в Telegram-канале Минобороны России.

«Боевым расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов, до десяти человек, уничтожены», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили несколько воздушных целей в небе над Воронежем. Он сообщил о повреждении обломками сбитых целей автомобиля и крыши частного дома.

Позже Минобороны привели информацию, что все выпущенные ВСУ четыре ракеты ATACMS по Воронежу 18 ноября удалось сбить.