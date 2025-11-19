Удар «Искандера» по месту пуска атаковавших Воронеж ATACMS попал на видео

Момент удара «Искандера» по месту запуска ATACMS Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Воронеж, сняли на видео с помощью дрона. Публикация доступна в Telegram-канале Минобороны России.
«Боевым расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов, до десяти человек, уничтожены», — говорится в сообщении ведомства.
Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили несколько воздушных целей в небе над Воронежем. Он сообщил о повреждении обломками сбитых целей автомобиля и крыши частного дома.
Позже Минобороны привели информацию, что все выпущенные ВСУ четыре ракеты ATACMS по Воронежу 18 ноября удалось сбить.