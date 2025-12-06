Момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в российском городе попал на видео

Момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Рязани попал на видео

Момент удара украинского дрона по многоэтажному дому в Рязани попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Baza.

На крыше здания начался пожар. ВСУ атаковали дом дроном-камикадзе типа «Лютый». Информации о пострадавших на данный момент нет.

В ночь на 5 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 41 беспилотник ВСУ. По данным Минобороны, по девять украинских беспилотников уничтожены в Самарской области и Республике Крым, восемь — в Саратовской области, по семь — в Волгоградской и Ростовской, один — в Краснодарском крае.