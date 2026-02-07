Реклама

Россия
17:22, 7 февраля 2026Россия

Стала известна судьба раненной ВСУ девушки из Батайска

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: РИА Новости

Девушку из Батайска, раненную обломками беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще 18 декабря, спасти не смогли. О судьбе 19-летней пострадавшей ТАСС стало известно в администрации города.

«К сожалению, девушка не выжила», — говорится в сообщении.

Никаких дополнительных деталей агентство не приводит.

Девушка пострадала во время атаки ВСУ в ночь на 18 декабря. Тогда был нанесен удар БПЛА по Ростову-на-Дону, Батайску и Таганрогу. В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих доставили в больницу. Одного из них врачи спасти не смогли.

