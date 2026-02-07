Стала известна судьба раненной ВСУ девушки из Батайска

Раненную во время атаки ВСУ на Батайск девушку спасти не смогли

Девушку из Батайска, раненную обломками беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще 18 декабря, спасти не смогли. О судьбе 19-летней пострадавшей ТАСС стало известно в администрации города.

«К сожалению, девушка не выжила», — говорится в сообщении.

Никаких дополнительных деталей агентство не приводит.

Девушка пострадала во время атаки ВСУ в ночь на 18 декабря. Тогда был нанесен удар БПЛА по Ростову-на-Дону, Батайску и Таганрогу. В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих доставили в больницу. Одного из них врачи спасти не смогли.