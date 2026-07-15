Президент одной страны стал бездомным

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен продал единственную квартиру и назвал себя бездомным

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен избавился от единственной квартиры и назвал себя бездомным. Об этом сообщает агентство Ренхап.

По данным источников, глава Республики Корея выставил на продажу свою квартиру в городе Соннам рядом с Сеулом. Уточняется, что другого жилья у президента нет. Объявление с недвижимостью появилось в феврале 2026 года и было призвано показать гражданам, что они могут доверять мерам по стабилизации рынка недвижимости.

Сейчас южнокорейские власти проводят политику, которая призывает владельцев жилья, не проживающих в нем, продавать его, а не удерживать как актив для инвестиций и спекуляций. Так в стране рассчитывают расширить жилищный фонд и избавиться от проблемы пустующих квартир — это негативно сказывается на ценообразовании в сфере недвижимости.

«У меня теперь нет дома», — заявил Ли Чжэ Мен во время заседания в кабинете министров по вопросам жилищной политики. Уточняется, что предварительный договор на продажу его жилья уже заключен, и в скором времени будет подписан и основной.

Речь идет о квартире площадью 164 квадратных метра, которой президент владел с 1998 года. От сделки глава госдуарства планирует получить 2,9 миллиарда вон (около 1,9 миллиона долларов США). Сам же Ли Чжэ Мен вместе с женой проживает в официальной президентской резиденции в сеульском районе Ханнамдон.

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