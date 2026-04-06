Оксана Самойлова назвала себя бездомной после развода с Джиганом

Российская блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова после развода с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) назвала себя бездомной. Соответствующий пост она опубликовала в Telegram-канале.

Селебрити рассказала, что наткнулась на фото и видео особняка, который по решению суда остался экс-супругу, когда чистила память в телефоне. Она отметила, что вложила в объект много сил и труда. Самойлова продемонстрировала внешний вид дома и проект внутренней отделки, а также показала огород, который обустроила прямо на крыше.

«А теперь я бездомная. Тут можно позлорадствовать», — подписала публикацию блогерша.

Ранее Самойлова заявила журналистам, что оставила Джигану особняк, чтобы не ссориться.

Пара заключила мировое соглашение в рамках судебного спора о признании брачного договора недействительным. Рэпер и бизнесвумен решили разделить недвижимость так: Джигану останутся элитные особняк и апартаменты в Москве, а Самойловой — две оставшиеся квартиры в столице. Кроме того, Устименко-Вайнштейн должен будет выплатить бывшей жене часть стоимости своего трехэтажного коттеджа.

