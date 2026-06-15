Раскрыты подробности об участнике подрыва основателя батальона «Арбат» в Москве

Манукян, участвовавший в подрыве Саркисяна в Москве, ранее был судим за убийство

Вараж Манукян (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который участвовал в подрыве основателя добровольческого батальона «Арбат» и главы федерации бокса Донецкой народной республики Армена Саркисяна, ранее уже был судим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось агентство.

Мужчина отбывал срок за расправу, совершенную в Армении. Он был освобожден по амнистии.

Дело Манукяна рассматривает 2-й Западный окружной военный суд. Заседание назначено на понедельник, 15 июня. Следователи предъявили мужчине обвинение в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ. Предварительно, он разработал план и подготовил теракт вместе с Паруйрой Матевосяном (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и другими сообщниками из Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. Их целью стал Саркисян, выступавший против государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Теракт произошел утром 3 февраля 2025 года в холле подъезда жилого дома ЖК «Алые паруса» в Москве. Бомба была приведена в действие после сигнала Матевосяна, выступившего в роли смертника. Саркисян, проходивший мимо Матевосяна в окружении охранников, получил тяжелое ранение и не выжил.

