12:54, 14 мая 2026

Назван новый участник подрыва основателя батальона «Арбат» Саркисяна в Москве

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Завершено расследование уголовного дела участника подрыва в Москве основателя добровольческого батальона «Арбат» и главы федерации бокса Донецкой народной республики Армена Саркисяна в ЖК «Алые паруса». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В ведомстве назвали фигуранта дела — Ваража Манукяна (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), который действовал по указанию украинских спецслужб. Ему предъявлено обвинение в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ. Мужчину отдали под суд.

По данным СК, Манукян разработал план и подготовил теракт вместе с Паруйрой Матевосяном (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) и другими сообщниками из числа сотрудников Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. Их целью стал Саркисян, выступавший против государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года.

Обвиняемые вели за ним скрытое наблюдение, изучили его маршруты передвижения, место проживания, систему охраны, вели видео- и фотосъемку Саркисяна и его охраны. Манукян обеспечил смертника бомбой, которая была изготовлена из противопехотной осколочной мины МОН-50, дополнительного заряда пластичного взрывчатого вещества и средств дистанционного подрыва.  

Утром 3 февраля 2025 года в холле подъезда жилого дома на улице Авиационной после сигнала Матевосяна, выступившего в роли смертника, бомба была дистанционно приведена в действие. Саркисян, проходивший мимо Матевосяна в окружении охранников, получил тяжелое ранение. Его экстренно госпитализировали, но усилия врачей оказались безуспешными. Также не выжил смертник.

Тяжкий вред здоровью причинен двум потерпевшим, еще одному — вред здоровью средней тяжести.

В отношении Матевосяна уголовное преследование прекращено в связи с его смертью. В отношении иных соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.

