Подрыв основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна устроил смертник

Подрыв основателя добровольческого батальона «Арбат» и главы федерации бокса Донецкой народной республики Армена Саркисяна устроил смертник. Это подтвердили в ФСБ 11 августа.

Там указали, что с начала этого года украинские спецслужбы все чаще прибегают к сценарию диверсий, в результате которых «исполнителей устраняют вместе с целью». В пример там привели именно февральский взрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса», а также похожие инциденты в Ставрополе и Луганске. По их словам, жертвами этих взрывов, помимо целей теракта, стали также три гражданина РФ, которые действовали под кураторством украинских спецслужб.

Саркисян погиб при взрыве в холле ЖК

Взрыв в элитном ЖК на Авиационной улице на северо-западе Москвы прогремел утром 3 февраля. 46-летний Армен Саркисян непосредственно при взрыве выжил, но спустя несколько часов умер в больнице от полученных травм.

Оперслужбы сразу заявили, что покушение на Саркисяна было заказным и тщательно спланированным. Помимо него, погиб также один из охранников мужчины.

Саркисян находился в базе украинского сайта «Миротворец» с 2015 года, кроме того, он был объявлен там в розыск. За ним могли следить долгое время перед покушением. Сообщалось, что незадолго до взрыва его охрана обратила внимание на двух подозрительных мужчин. Они приехали в баню, которую регулярно посещал Саркисян, и скрылись после того, как поняли, что их заметили.

Версия о смертнике появилась сразу после теракта

Уже вскоре после теракта выдвигалась версия, что взрыв мог совершить смертник. По данным источников, на его теле было закреплено взрывное устройство. Предполагалось, что он привел в действие противопехотную мину МОН-50 при появлении Саркисяна. Источники сообщили, что речь идет о ранее судимом гражданине Армении.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В июле в СК сообщили, что исполнитель теракта в момент совершения преступления действовал осознанно. Там также высказались, что взрыв был совершен по заказу Украины. По словам руководителя Первого управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Москве Максима Денисова, возбужденное по факту подрыва уголовное дело было переквалифицировано в теракт. Кроме того, Денисов сказал, что один из фигурантов покинул Россию сразу после преступления. Он заочно привлекается к уголовной ответственности.