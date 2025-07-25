СК раскрыл подробности о заказчике теракта в московском ЖК «Алые паруса»

СК: Исполнитель теракта в московском ЖК «Алые паруса» действовал осознанно

Исполнитель теракта в московском жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса», жертвой которого стал глава батальона «Арбат» Армен Саркисян, в момент совершения преступления действовал осознанно. Об этом в интервью «МК» рассказал руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) России по Москве Максим Денисов.

Такой ответ он дал на вопрос журналиста о том, использовали ли исполнителя теракта втемную. Собеседник издания отметил, что это мнение следователей.

Ранее Денисов заявил, что подрыв в ЖК «Алые паруса» был осуществлен по заказу Украины.