Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:56, 25 июля 2025Силовые структуры

СК назвал заказчика взрыва в московском ЖК «Алые паруса»

СК: Подрыв в ЖК «Алые паруса» был совершен по заказу Украины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

Подрыв в московском жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» был совершен по заказу Украины. Об этом в интервью «МК» рассказал руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) России по Москве Максим Денисов.

По его словам, возбужденное по факту подрыва уголовное дело было переквалифицировано как теракт. Кроме того, Денисов сказал, что один из фигурантов покинул Россию сразу после преступления. Он заочно привлекается к уголовной ответственности, отметил руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел. Также он подчеркнул, что в расследовании имеется значительный прогресс.

Взрыв в ЖК на Авиационной улице произошел 3 февраля. Причиной стала детонация взрывного устройства, заложенного в лифтовом холле дома. Пострадали четыре человека, среди них основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК назвал заказчика взрыва в московском ЖК «Алые паруса»

    Уникальную «деревню сурков» обнаружили в России

    World Aquatics признала россиянина лучшим синхронистом чемпионата мира

    Родственники обвинили женщину в колдовстве и подвергли ее пыткам

    Конкурс красоты гусей и гусынь пройдет в российском регионе

    В ООН высказались об атаках беспилотников на Россию

    Смертельно больному телеведущему стало трудно дышать и говорить

    Пользователи сети отругали полную туристку за отказ бронировать два места в самолете

    Предсказано будущее рынка ипотеки после снижения ставки ЦБ

    Российские Су-35С начали применять ракету Су-57

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости