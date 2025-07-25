СК назвал заказчика взрыва в московском ЖК «Алые паруса»

СК: Подрыв в ЖК «Алые паруса» был совершен по заказу Украины

Подрыв в московском жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» был совершен по заказу Украины. Об этом в интервью «МК» рассказал руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) России по Москве Максим Денисов.

По его словам, возбужденное по факту подрыва уголовное дело было переквалифицировано как теракт. Кроме того, Денисов сказал, что один из фигурантов покинул Россию сразу после преступления. Он заочно привлекается к уголовной ответственности, отметил руководитель Первого управления по расследованию особо важных дел. Также он подчеркнул, что в расследовании имеется значительный прогресс.

Взрыв в ЖК на Авиационной улице произошел 3 февраля. Причиной стала детонация взрывного устройства, заложенного в лифтовом холле дома. Пострадали четыре человека, среди них основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он получил несовместимые с жизнью травмы.