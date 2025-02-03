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11:00, 3 февраля 2025Силовые структуры

Взрыв в элитном жилом комплексе назван заказным преступлением

РБК: Убийство в ЖК «Алые Паруса» носит заказной характер, сработало СВУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Правоохранительные органы рассматривают в качестве основной версии произошедшего в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» заказное преступление. Об этом сообщает РБК.

В подъезде дома сработало радиоуправляемое взрывное устройство. Взрыв был заранее подготовлен. Целью преступников был президент Федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» 46-летний Армен Саркисян, уточняет Baza. Он выжил и сейчас находится в больнице.

Правоохранительные органы приступили к изучению записей с камер видеонаблюдения для установления подозреваемых, причастных к взрыву.

Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел в понедельник, 3 февраля. В результате случившегося пострадало остекление в части здания, а пять человек получили травмы.

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