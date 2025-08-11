Подрыв в московском ЖК «Алые паруса» устроил смертник

ФСБ: Убийство создателя батальона «Арбат» Саркисяна совершил смертник

Подрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» совершил смертник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Целью был основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он получил серьезные ранения, был госпитализирован, но врачи не смогли спасти его. Помимо Саркисяна, при взрыве самодельного взрывного устройства не выжил еще один человек, еще трое пострадали.

Теракт был совершен утром в понедельник, 3 февраля.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины привлекли пятерых пенсионерок к подрыву российских военных.

