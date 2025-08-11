Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:28, 11 августа 2025Силовые структуры

Подрыв в московском ЖК «Алые паруса» устроил смертник

ФСБ: Убийство создателя батальона «Арбат» Саркисяна совершил смертник
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Подрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» совершил смертник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Целью был основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он получил серьезные ранения, был госпитализирован, но врачи не смогли спасти его. Помимо Саркисяна, при взрыве самодельного взрывного устройства не выжил еще один человек, еще трое пострадали.

Теракт был совершен утром в понедельник, 3 февраля.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины привлекли пятерых пенсионерок к подрыву российских военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подрыв в московском ЖК «Алые паруса» устроил смертник

    Генсек НАТО раскрыл возможный итог встречи Путина и Трампа

    Раскрыты подробности о личности расправившейся со своими детьми перед суицидом матери

    Азербайджан захотел отомстить России за атаки на свои газовые объекты на Украине

    Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели своих сотрудников в секторе Газа

    Раскрыты детали сделки Британии по аренде острова в Индийском океане

    ФСБ показала видео с признанием пытавшихся подорвать военных ВС России пенсионерок

    Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на километры

    Мужчинам с маленьким пенисом назвали секс-позу для максимально глубокого проникновения

    Названо число российских регионов с двузначной инфляцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости