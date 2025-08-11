Силовые структуры
08:16, 11 августа 2025Силовые структуры

Спецслужбы Украины привлекли пенсионерок к подрыву российских военных

ФСБ: Спецслужбы Украины привлекли 5 пенсионерок к подрыву российских военных
Александра Синицына

Фото: Vadim Akhmetov / Global Look Press

Сотрудники украинских спуцслужб, используя обман и психологическое давление, привлекли пять российских пенсионерок к подрыву военных ВС РФ с помощью бомб, замаскированных под бытовые предметы. Об этом сообщили в ФСБ России, передает РИА Новости.

По данным Федеральной службы безопасности, спецслужбы Украины используют россиян как смертников для организации террактов на территории страны, в том числе чтобы избавляться от нежелательных свидетелей.

«Используя мошеннические схемы и психологическое воздействие, привлекли пять женщин пенсионного возраста, у которых посредством звонков через зарубежные интернет-мессенджеры Telegram и WhatsApp обманным путем похитили денежные средства, хранящиеся в банковских учреждениях, а также полученные от принудительной продажи их жилья», — указано в сообщении.

Чтобы привлечь пенсионеров к сотрудничеству, работники украинских спецслужб представлялись сотрудниками правоохранительных структур РФ и обещали помочь с возвратом их личных сбережений. Находясь под давлением, гражданки «привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих, хранению изъятых из оборудованных пособниками украинских спецслужб тайников боевых самодельных взрывных устройств (СВУ), а также для непосредственного подрыва российских военных».

Согласно плану, пенсионеры должны были лично передать военнослужащим самодельные взрывные устройства, а их подрыв погубил бы и самих исполнителей. Заведены уголовные дела, которые расследуются Следственной службой УФСБ России по Москве и Московской области.

Ранее ФСБ попросила родственников пенсионеров защитить их от вовлечения в терроризм. В ведомстве напомнили, что силовики не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры.

