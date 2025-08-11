Силовые структуры
08:04, 11 августа 2025

ФСБ обратилась за помощью к родственникам пенсионеров

ФСБ попросила родственников пенсионеров защитить их от вовлечения в терроризм
Илона Палей

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Федеральная служба безопасности России обратилась к родственникам пенсионеров с просьбой помочь в их защите от вовлечения в терроризм, пишет РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что силовики не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры — тем более на тему перевода и передачи денег. Сотрудниками российских спецслужб в таких случаях представляются украинские спецслужбы. Они используют пожилых россиян как смертников для совершения терактов, избавления от свидетелей и не платят им вознаграждение, которое обещают.

В пример ведомство приводит обман пятерых пенсионерок — их обманули на деньги представившиеся российскими силовиками, после чего психологическим давлением привлекли к подрывам военных с помощью бомб, замаскированных под бытовые предметы.

Ранее сообщалось, что в Приамурье ФСБ задержала жителя за попытку поджога релейного шкафа Транссиба.

