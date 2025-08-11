Силовые структуры
07:39, 11 августа 2025Силовые структуры

Сорвана диверсия на Транссибе

В Приамурье ФСБ задержала жителя за попытку поджога релейного шкафа Транссиба
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Амурской области сотрудники ФСБ задержали жителя за попытку диверсии на участке Транссиба. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, мужчина вступил в переписку с представителем украинской террористической организации, представившимся Богданом. Он пообещал заплатить 25 тысяч рублей за поджог релейного шкафа на железнодорожном перегоне Транссиба. Мужчина согласился.

Теперь ему грозит до 20 лет колонии. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии, сам он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске юноша получил шесть лет за диверсию на железной дороге.

