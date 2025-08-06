Юный россиянин оказался диверсантом

В Новосибирске юноша получил 6 лет за диверсию на железной дороге

В Новосибирске 18-летний юноша получил шесть лет колонии за диверсию на железной дороге. Об том «Ленте.ру» сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 281 («Диверсия») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в декабре 2024 года юноша по заданию от неизвестного поджег релейный шкаф между станциями Новосибирск-Восточный и Новосибирск-Главный. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

Ранее в Тульской области задержали двух 17-летних подростков, устроивших диверсию на железной дороге.

