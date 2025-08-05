Пойманные за поджог на железной дороге диверсанты оказались несовершеннолетними россиянами

В Тульской области двух 17-летних подростков задержали за диверсию

В Тульской области задержали двух 17-летних подростков, устроивших диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Дарья Лялина.

По данным следствия, 24 июля вблизи железнодорожной станции Алексин был совершен поджог релейного шкафа. Выяснилось, что виновниками являются двое несовершеннолетних, которые действовали по указанию третьих лиц, предположительно, со стороны украинских спецслужб.

Обвиняемые отправлены под стражу.

Ранее в Бурятии подростка-диверсанта задержали с сильными ожогами на лице и руках.