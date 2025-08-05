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14:04, 5 августа 2025Силовые структуры

Пойманные за поджог на железной дороге диверсанты оказались несовершеннолетними россиянами

В Тульской области двух 17-летних подростков задержали за диверсию
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Кадр: СУ СК России по Тульской области

В Тульской области задержали двух 17-летних подростков, устроивших диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Дарья Лялина.

По данным следствия, 24 июля вблизи железнодорожной станции Алексин был совершен поджог релейного шкафа. Выяснилось, что виновниками являются двое несовершеннолетних, которые действовали по указанию третьих лиц, предположительно, со стороны украинских спецслужб.

Обвиняемые отправлены под стражу.

Ранее в Бурятии подростка-диверсанта задержали с сильными ожогами на лице и руках.

ЖЗЛ
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