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07:31, 15 июня 2026Бывший СССР

Мобилизованные украинцы убили двух инструкторов ВСУ

РИА Новости: Мобилизованные украинцы убили двух инструкторов ВСУ в Черниговской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Мобилизованные украинские военные 534-го инженерно-саперного батальона «Тиса» убили двух инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Он уточнил, что конфликт произошел на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области. После столкновения бойцов ВСУ перевели в Житомирскую область.

Ранее группа мобилизованных солдат ВСУ на сумском направлении застрелила своего командира роты. После случившегося военные смогли скрыться и найти убежище у местных жителей.

До этого украинские военные убили сослуживца в Сумской области за донос командованию о плане побега. Источник в силовых структурах рассказал, что боец ВСУ в селе Журавное пытался рассказать командованию о планах насильно мобилизованных сбежать.

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