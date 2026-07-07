В Германии сообщили о нехватке яиц

Bild: В Германии зафиксировали новую волну дефицита яиц

Новую волну дефицита яиц зафиксировали в Германии. В ряде торговых сетей покупателям продают не более двух упаковок в одни руки, пишет газета Bild.

Как сказано в статье, дефицит и рост цен на яйца спровоцированы масштабными вспышками болезни Ньюкасла (псевдочумы птиц) среди кур-несушек в Европе.

«Дискаунтер Netto ApS & Co. KG вводит ограничения на продажу яиц во всех своих филиалах. С настоящего момента действует правило: не более двух упаковок на одного покупателя за один визит», — указали авторы статьи.

В свою очередь, руководство торговой сети Netto подтвердило введение лимита на покупку яиц. Это объясняется серьезными перебоями с поставками на европейском рынке птицеводческой продукции. При этом в одной из крупнейших немецких сетей супермаркетов Rewe зафиксировано сокращение ассортимента яиц, но о тотальной нехватке продукции речи пока не идет.

В марте сообщалось, что в Германии из-за птичьего гриппа закончились куриные яйца. Как сообщалось, из-за сложившейся ситуации католическая Пасха в стране оказалась под угрозой. В крупных городах продавцы подняли цены на остатки яиц в три раза.

До этого сообщалось, что европейский рынок завалили некачественными куриными яйцами с Украины.