BZ: С 2022 года экспорт низкосортных куриных яиц из Украины в Европу резко вырос

С 2022 года экспорт низкосортных куриных яиц из Украины в Европу резко вырос. О завалившей рынок некачественной продукции со ссылкой на данные Евростата сообщает Berliner Zeitung (BZ).

В 2022 году Европа импортировала с Украины 13 тысяч тонн куриных яиц — стоимость поставок оценивали почти в 18 миллионов евро. За три года импорт вырос более чем в 6,5 раза — до 85 тысяч тонн. При этом в денежном выражении отгрузки выросли до 148 миллионов евро.

Такой прирост объяснили открытием европейского сельскохозяйственного рынка для украинской продукции, а также приостановку таможенных пошлин и импортных квот. Вместе с тем, как отметили в издании, украинские яйца нарушают европейские требования к сельскохозяйственной продукции, так как они происходят от куриц клеточного содержания, что запрещено в ЕС. Так как для переработанных яичных продуктов не нужна маркировка или информация об их происхождении, такие яйца попадают на местный рынок в обход ограничений уже в составе макаронных изделий, выпечки, десертов и соусов.

Больше всего яиц в европейские страны поставляет агрохолдинг МХП («Мироновский хлебопродукт»), основным акционером которого является украинский миллиардер и один из советников Владимира Зеленского Юрий Косюк

На фоне резкого подорожания яиц в США из-за эпидемии птичьего гриппа (средняя стоимость дюжины яиц в конце 2024 года выросла на 60 процентов год к году и составила 4,15 доллара), один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрели бы практически все для поддержания помощи США, включая, как сказал представитель, значительные поставки украинских яиц. Член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Дмитрий Соломчук даже предложил обменивать яйца на поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.