Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:23, 2 февраля 2026Экономика

Европейский рынок завалили некачественные украинские яйца

BZ: С 2022 года экспорт низкосортных куриных яиц из Украины в Европу резко вырос
Вячеслав Агапов

Фото: Global Look Press

С 2022 года экспорт низкосортных куриных яиц из Украины в Европу резко вырос. О завалившей рынок некачественной продукции со ссылкой на данные Евростата сообщает Berliner Zeitung (BZ).

В 2022 году Европа импортировала с Украины 13 тысяч тонн куриных яиц — стоимость поставок оценивали почти в 18 миллионов евро. За три года импорт вырос более чем в 6,5 раза — до 85 тысяч тонн. При этом в денежном выражении отгрузки выросли до 148 миллионов евро.

Такой прирост объяснили открытием европейского сельскохозяйственного рынка для украинской продукции, а также приостановку таможенных пошлин и импортных квот. Вместе с тем, как отметили в издании, украинские яйца нарушают европейские требования к сельскохозяйственной продукции, так как они происходят от куриц клеточного содержания, что запрещено в ЕС. Так как для переработанных яичных продуктов не нужна маркировка или информация об их происхождении, такие яйца попадают на местный рынок в обход ограничений уже в составе макаронных изделий, выпечки, десертов и соусов.

Материалы по теме:
«Для них это проект бессмертия» Миллиардеры из Китая заводят десятки детей. Что ими движет и как это связано с Илоном Маском?
«Для них это проект бессмертия»Миллиардеры из Китая заводят десятки детей. Что ими движет и как это связано с Илоном Маском?
17 января 2026
«Лукойл» заключила сделку по продаже зарубежных активов. Кто стал покупателем тысяч АЗС в Европе и Азии?
«Лукойл» заключила сделку по продаже зарубежных активов.Кто стал покупателем тысяч АЗС в Европе и Азии?
29 января 2026

Больше всего яиц в европейские страны поставляет агрохолдинг МХП («Мироновский хлебопродукт»), основным акционером которого является украинский миллиардер и один из советников Владимира Зеленского Юрий Косюк

На фоне резкого подорожания яиц в США из-за эпидемии птичьего гриппа (средняя стоимость дюжины яиц в конце 2024 года выросла на 60 процентов год к году и составила 4,15 доллара), один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрели бы практически все для поддержания помощи США, включая, как сказал представитель, значительные поставки украинских яиц. Член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Дмитрий Соломчук даже предложил обменивать яйца на поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США. Какие территориальные претензии есть у президента?

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Россиянин описал Нью-Йорк фразой «всем на тебя немного плевать»

    Найдена природная альтернатива антибиотикам

    Сантехник с необычным хобби нашел способ войти в историю

    Названо доводящее до оргазма упражнение

    Адвокаты жертв по делу Эпштейна потребовали удалить сайт с публикациями

    Американский профессор рассказал о западной стратегии в отношении Украины

    Европейский рынок завалили некачественные украинские яйца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok