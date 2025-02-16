Украина захотела поделиться яйцами с США

WP: Украина готова отправлять в США партии яиц для получения помощи Вашингтона

Украина готова поставлять в США крупные партии яиц на фоне их дефицита в американских магазинах для продолжения поддержки со стороны Вашингтона. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника.

«Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрели бы практически все для поддержания помощи США, включая, как сказал представитель, значительные поставки украинских яиц», — сообщила WP.

По словам источника, Киев знает о существенном подорожании яиц в США и обладает профицитом этой продукции.

Ранее американцев предупредили о риске резкого роста цен на яйца. Риск подорожания объяснили эпидемией птичьего гриппа, который продолжает уничтожать птицеводческие фермы по всей стране. Средняя стоимость дюжины яиц в декабре 2024 года составила 4,15 доллара, что на 60 процентов превышает показатель 2023 года.