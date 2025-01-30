Американцев предупредили о риске резкого роста цен на яйца

CBS News: В США из магазинов исчезли куриные яйца из-за птичьего гриппа

В 2025 году цены на яйца в США могут вырасти еще больше из-за эпидемии птичьего гриппа, который продолжает уничтожать птицеводческие фермы по всей стране. Об этом предупредил канал CBS News.

В связи с этим американцы сообщают об ограничениях на покупку данного товара. В частности, сеть магазинов Market Basket в штате Массачусетс просит покупателей ограничить количество покупок двумя коробками на семью. Житель Лас-Вегаса рассказал, что обнаружил пустые полки в местном продуктовом магазине.

Отмечается, что средняя стоимость дюжины яиц в декабре 2024 года составила 4,15 доллара. Это на 60 процентов больше, чем в 2023 году, и на 160 процентов больше, чем в 2019 году, когда потребители платили 1,41 доллара за ту же упаковку. По прогнозам Минсельхоза США, в 2025 году цены на яйца могут увеличиться еще на 20 процентов.

Ранее сообщалось, что стоимость фунта кофе сорта арабика взлетела на фоне угроз США ввести пошлины на экспорт из Колумбии.