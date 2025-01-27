Стоимость кофе взлетела на фоне угроз США Колумбии

Market Watch: Фьючерсы на кофе сорта арабика подорожали до 3,55 доллара за фунт

Стоимость фунта кофе сорта арабика взлетела на фоне угроз США ввести пошлины на экспорт из Колумбии. Об этом свидетельствуют данные Market Watch.

Фьючерсы на зерно подорожали почти на 0,8 процента, до 3,5 доллара за фунт. На максимуме стоимость сырья повышалась до рекордных с 1972 года 3,55 доллара за тот же объем.

В 2024 году кофе подорожал на 70 процентов, в ноябре фьючерсы на арабику поднялись до уровня конца прошлого века и продолжили расти в связи с негативными ожиданиями по поставкам. Причиной стали данные, что после сильной засухи в Бразилии грядущих дождей будет недостаточно для восстановления влажности почвы.

Главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли предположил, что для улучшения предложения и пополнения запасов, которые необходимы для снижения цен, потребуются годы. Такие сроки специалист предсказывает с учетом исторических данных.

На выходных Трамп поручил немедленно ввести 25-процентные пошлины против Колумбии. Поводом стал отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия, в том числе принимать рейсы с депортируемыми гражданами.

В случае введения пошлин со стороны США Колумбия пообещала в ответ поднять тарифы на американские товары на ту же величину. Президент республики Густаво Петро велел министру внешней торговли повысить пошлины на импорт из США в качестве ответной зеркальной меры. «Нужно направить наш экспорт в другие страны мира, помимо США. Наш экспорт должен расширяться. Я приглашаю все зарубежные колумбийские общины к участию в маркетинге нашей продукции», — пояснил он.