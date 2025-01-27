Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:58, 27 января 2025Экономика

Стоимость кофе взлетела на фоне угроз США Колумбии

Market Watch: Фьючерсы на кофе сорта арабика подорожали до 3,55 доллара за фунт
Вячеслав Агапов

Фото: Pxhere

Стоимость фунта кофе сорта арабика взлетела на фоне угроз США ввести пошлины на экспорт из Колумбии. Об этом свидетельствуют данные Market Watch.

Фьючерсы на зерно подорожали почти на 0,8 процента, до 3,5 доллара за фунт. На максимуме стоимость сырья повышалась до рекордных с 1972 года 3,55 доллара за тот же объем.

В 2024 году кофе подорожал на 70 процентов, в ноябре фьючерсы на арабику поднялись до уровня конца прошлого века и продолжили расти в связи с негативными ожиданиями по поставкам. Причиной стали данные, что после сильной засухи в Бразилии грядущих дождей будет недостаточно для восстановления влажности почвы.

Материалы по теме:
Мировые цены на кофе рекордно растут. Когда любимый напиток россиян станет роскошью?
Мировые цены на кофе рекордно растут.Когда любимый напиток россиян станет роскошью?
13 декабря 2024
Падение Европы, сильный юань и конец доллара. Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
Падение Европы, сильный юань и конец доллара.Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
17 декабря 2024

Главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли предположил, что для улучшения предложения и пополнения запасов, которые необходимы для снижения цен, потребуются годы. Такие сроки специалист предсказывает с учетом исторических данных.

На выходных Трамп поручил немедленно ввести 25-процентные пошлины против Колумбии. Поводом стал отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия, в том числе принимать рейсы с депортируемыми гражданами.

В случае введения пошлин со стороны США Колумбия пообещала в ответ поднять тарифы на американские товары на ту же величину. Президент республики Густаво Петро велел министру внешней торговли повысить пошлины на импорт из США в качестве ответной зеркальной меры. «Нужно направить наш экспорт в другие страны мира, помимо США. Наш экспорт должен расширяться. Я приглашаю все зарубежные колумбийские общины к участию в маркетинге нашей продукции», — пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Калифорнии хотят отделиться от США. Возможно ли это и чем грозит Америке?

      Путина сняли на видео на мемориальном кладбище в Петербурге

      Иран приобрел российские истребители

      Российский участник СВО узнал об оформленных на него микрозаймах и добился правосудия

      Турист нарвался на депортацию с Бали из-за одной ошибки

      Суд приостановил выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

      На вооружении ВСУ заметили мини-«Град» на шасси «Хамви»

      Укрепление курса рубля объяснили

      МИД России заявил протест послу Молдавии

      На Украине попытались объяснить слова Буданова об угрозе существованию страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше