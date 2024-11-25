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18:30, 25 ноября 2024Экономика

Цены на кофе выросли до рекордного за 27 лет уровня

Декабрьские фьючерсы на арабику на бирже ICE подорожали на 2,5 %
Вячеслав Агапов

Фото: Chen Xinbo / Globallookpress.com

Мировые цены на кофе выросли до рекордного за 27 лет уровня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсы на поставку арабики в декабре 2024 года выросли почти на 2,5 процента, до 330,4 доллара за 37,5 фунта. С начала года стоимость необжаренных зерен увеличилась на 64 процента.

Как отмечает Bloomberg, арабика подорожала до максимума с 1997 года из-за опасений по поводу урожая у ведущих производителей от Бразилии до Вьетнама, что грозит дальнейшим ростом цен для обжарщиков и потребителей. Более доступный по цене сорт робуста, из которого готовят растворимый кофе, вырос в цене до рекордного с 1970-х годов уровня.

Растут опасения, что поставки из Бразилии, крупнейшего производителя, замедлятся после длительной засухи, которая нанесла ущерб кофейным деревьям и, возможно, снизила потенциальный урожай в следующем сезоне.

Из-за тайфуна и редких дождей во Вьетнаме, основном производителе робусты, и засухи в Бразилии, одном из главных поставщиков арабики, урожаю кофе прогнозируют сокращение более чем на 7 и 20 процентов соответственно. На фоне этих новостей цены робусты, которая обычно вдвое дешевле арабики, периодически превышали стоимость более дорогого кофе. На фоне дефицита зерен стоимость сырья начала расти бурными темпами и неоднократно обновляла исторические рекорды.

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