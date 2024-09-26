Россиянам предрекли резкое подорожание кофе

«Ъ»: к концу 2024 года кофе в России подорожает на 20-30 %

На фоне засухи в Бразилии и Вьетнаме и двукратного роста биржевых цен россиянам придется больше платить за кофе. Резкое подорожание напитка предрекли опрошенные «Коммерсантом» эксперты

В последнее время стоимость необжаренного кофе в закупке выросла на 30–35 процентов в зависимости от сорта зерна, заявил основатель One Price Coffee Сергея Румянцева. За последний месяц цены увеличились на десять процентов, добавил представитель Coffee Like. По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, биржевые цены на основные виды кофе выросли вдвое, арабика подорожала до максимума за последние 13 лет.

Из-за тайфуна и редких дождей во Вьетнаме, основном производителе робусты, и засухи в Бразилии, одном из главных поставщиков арабики, урожаям кофе прогнозируют сокращение более чем на 7 и 20 процентов соответственно. На фоне этих новостей цены робусты, которая обычно вдвое дешевле арабики, периодически превышали стоимость более дорогого кофе.

Сейчас в России практически нет зеленого кофе в свободной оптовой продаже: крупные обжарщики и производители заключают долгосрочные контракты, а из-за логистических проблем и обострения на Ближнем Востоке привели к изменению цепочек поставок, увеличению их сроков и удорожанию транспортировки, объяснила коммерческий директор сети Cofix Яна Алхутова.

Сырье дорожает быстрее, чем готовый продукт для потребителей, так как бизнес пытается не шокировать покупателей ценой, заявил представитель производственной компании «Май» Николай Маркин. Однако, исходя из текущих максимальных биржевых цен на зерна, до конца года стоимость кофе вырастет на 20–30 процентов, предупредил гендиректор производственной компании «Лалибела кофе» Дмитрий Гущин.

В сентябре стоимость кофе на бирже ICE Futures взлетела до рекордного за 13 лет уровня. На максимуме стоимость декабрьских фьючерсов поднималась на 3,3 процента, до 2,58 доллара за фунт (5,9 доллара за килограмм). Всего с начала года цена арабики подорожал на 40 процентов. Стоимость ноябрьских фьючерсов робусты в моменте выросла на 4,02 процента, до 5,48 тысячи долларов за тонну. Кофе дорожает до максимума с 2011 года из-за опасений дефицита поставок. Участники рынка опасаются снижения производства кофе в Бразилии после того, как жара и засуха серьезно навредили кофейным плантациям.