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15:54, 16 сентября 2024Экономика

Цены на кофе взлетели до рекордного за 13 лет уровня

Килограмм кофе сорта арабика на бирже ICE Futures подорожал до $5,9 за килограмм

Фото: Milo Miloezger / Unsplash

Стоимость кофе на бирже ICE Futures взлетела до рекордного за 13 лет уровня. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

На максимуме стоимость декабрьских фьючерсов поднималась на 3,3 процента, до 2,58 доллара за фунт (5,9 доллара за килограмм). Всего с начала года цена арабики подорожал на 40 процентов на фоне дефицита кофе сорта робуста. Стоимость ноябрьских фьючерсов более дешевых зерен в моменте выросла на 4,02 процента, до 5,48 тысячи долларов за тонну.

Как отмечают опрошенные Bloomberg аналитики, кофе дорожает до максимума с 2011 года из-за опасений дефицита поставок. Участники рынка опасаются снижения производства кофе в Бразилии, стране — крупнейшем поставщике сырья после того, как жара и засуха серьезно навредили кофейным плантациям.

По словам аналитика Rabobank Карлоса Мера, будущие урожаи арабики под угрозой, так как количество осадков в районах ее выращивания постоянно снижается. При этом кофейная индустрия страдает от перегруженности портов, глобальной нехватки контейнеров, перебоев в районе Красного моря, а также «разочаровывающих» урожаев во Вьетнаме.

С мая по август ряд ключевых сельскохозяйственных регионов Бразилии, производящих около трети мирового объема кофе, столкнулись с мощнейшей с 1981 года засухой. Последствиями продолжительного периода аномальной жары и отсутствия осадков в латиноамериканской стране может стать массовое повреждение почек кофейных деревьев и снижение урожая зерен арабики. Как следствие, стоимость кофе может еще сильнее вырасти.

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      Вячеслав Агапов
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