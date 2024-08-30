Миру спрогнозировали удорожание кофе из-за мощной засухи в Бразилии

Bloomberg: мощнейшая за 43 года засуха в Бразилии приведет к удорожанию арабики

С мая по август ряд ключевых сельскохозяйственных регионов Бразилии, производящих около трети мирового объема кофе, столкнулись с мощнейшей с 1981 года засухой. О негативных последствиях продолжительного периода аномальной жары и отсутствия осадков в латиноамериканской стране для глобального рынка кофе сообщает Bloomberg.

Глава компании RR Consultoria Rural, предоставляющей агроуслуги в ключевых регионах Бразилии, Регис Рикко назвал засуху в стране «одной из сильнейших в истории производства кофе». Последствиями непогоды, по его словам, может стать массовое повреждение почек кофейных деревьев и снижение урожая зерен арабики. Как следствие, стоимость этого сорта кофе может вырасти из-за падения поставок необходимого сырья.

Аналитик StoneX Фернандо Максимилиано также заявил, что в случае проблем с цветением кофейных деревьев бразильские производители могут лишиться значительной части урожая. «Они понесут потери, независимо от того, что произойдет с погодой позже», — предупредил он. На фоне возникших проблем в Бразилии мировые фьючерсы на поставки арабики с начала 2024 года подорожали более чем на 30 процентов. Подобная тенденция может продолжиться в случае потери части урожая в Бразилии, сошлись во мнении опрошенные эксперты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о росте биржевых цен на кофе еще на 7 процентов из-за заморозков на юге Бразилии. В результате на торгах в Нью-Йорке контракты на поставки арабики подорожали максимальными с 9 июля темпами. До этого резко выросли мировые цены на более дешевый сорт кофе — робусту. В мае 2024 года его стоимость в моменте достигла 45-летнего максимума на фоне падения производства во Вьетнаме, связанного с засухой. Как подчеркивают эксперты, это обстоятельство также может разогнать цены на арабику.