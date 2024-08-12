Мировые цены на кофе взлетели из-за заморозков в Бразилии

Bloomberg: кофе подорожал на 7 % из-за заморозков на юге Бразилии

Цены на кофе арабика взлетели на торгах в Нью-Йорке на семь процентов, что стало максимальным ростом с 9 июля, пишет Bloomberg.

В прошлый раз рекордное подорожание этого сорта кофе фиксировалось на фоне растущих проблем с поставками из-за жары, теперь же скачок цен произошел из-за опасений, связанных с произошедшими на юге Бразилии заморозками.

Как отмечает управляющий директор Paragon Global Markets Майкл МакДугалл, температура не опускалась настолько низко, чтобы навредить плантациям кофе, сахарного тростника или других культур. При этом даже небольшие риски для районов выращивания кофе приводят к волатильности и заставляют трейдеров внимательно следить за погодой, чтобы оценить потенциальный ущерб, говорится в материале.

На рост цен на арабику, как правило, влияет и подорожание более дешевого сорта кофе — робуста. В мае цены на него достигали 45-летнего максимума на фоне падения производства во Вьетнаме, связанного с засухой.