Мировые цены на кофе рекордно выросли

Bloomberg: стоимость арабики в мире поднялась до двухлетнего максимума

Фьючерсы на кофе арабика подорожали до двухлетнего максимума. О рекордном росте мировых цен сообщает Bloomberg.

Во вторник фунт кофейных зерен подорожал на 1,5 процента, до 2,465 доллара на бирже в Нью-Йорке. Стоимость сырья поднялась до максимума с 2022 года на фоне растущих проблем с поставками из-за жары. Представители рынка предполагают, что подорожание более дешевого сорта робусты также ведет и к росту цен на более высококачественное сырье — по итогам 2024 года расценки окажутся на 30 процентов выше.

Производство основных производителей робусты во Вьетнаме и Индонезии упало из-за непогоды, и фьючерсы на сырье достигли максимума с 2008 года. По словам председателя компании Luigi Lavazza SpA Джузеппе Лавацца, производителям приходится бороться за сырье, а ожидаемая нехватка урожая в Бразилии, крупнейшем производителе кофе, также усиливает напряженность с предложением на мировом рынке.

«Рынок очень нервный. А когда он такой нестабильный, каждая отдельная новость может спровоцировать шок», — пояснил Лавацца.

Во Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах столбик термометра поднимался до 48 градусов Цельсия. На фоне рекордной жары в регионах — традиционных производителях кофе котировки фьючерсов на робусту в Лондоне выросли на 18,1 процента, до рекордной отметки 4394 доллара за тонну. За первые шесть месяцев 2024 года робуста подорожала на 40 процентов.

Ранее Национальная ассоциация кофе предсказывала снижение урожая на десять процентов из-за засушливой погоды еще в ноябре прошлого года. Позднее выяснилось, что в реальности речь идет об уменьшении объема на 20 процентов.