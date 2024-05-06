Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:58, 6 мая 2024Экономика

Цены на кофе взлетели до максимума за 45 лет

Мировые цены на кофе сорта робуста выросли в апреле до максимума с 1979 года

Фото: Khoiru Abdan / Unsplash

Цены на кофе сорта робуста взлетели до 45-летнего максимума, следует из отчета Международной организации кофе (ICO). Показатель оптовых цен, который рассчитывается ICO из совокупности спотовых цен на основных рынках, вырос за месяц на 16,8 процента.

Стоимость кофе, из которого изготавливается эспрессо, достигла в апреле самой высокой с 1979 года отметки в 1,94 доллара за фунт (4,27 доллара за килограмм). Это произошло из-за засухи и жары в сельскохозяйственных районах Вьетнама, крупнейшего производителя робуста. В отчете отмечается, что страна продолжает сталкиваться с трудностями после неурожая в прошлом и текущем сезонах.

Падение объемов производства во Вьетнаме, являющемся ведущим экспортером данного сырья, не было неожиданностью. Еще в ноябре прошлого года Национальная ассоциация кофе предсказывала снижение урожая на 10 процентов из-за засушливой погоды, однако, как выяснилось, в реальности речь идет об уменьшении его объема на 20 процентов.

Весной текущего года рекордно дорожало и какао, но на прошлой неделе его стоимость резко обвалилась, потеряв около 30 процентов. Это произошло из-за того, что у покупателей не осталось денег на поддержание взлетевших цен.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Москва предупредила Лондон о военном ответе на удары британским оружием по России. Последствия назвали катастрофическими

      Чемпион мира по биатлону раскрыл отношение к желающим выступить на ОИ россиянам

      В России выпустили iPhone к 9 Мая за 589 тысяч рублей

      МИД России заявил о праве ответить на размещение ракет США

      Французы приготовили самый длинный багет в мире

      Россиян предупредили о подстерегающих в общественных туалетах рисках

      США сняли санкции с бывшей «дочки» Сбербанка

      В России допустили появление двух новых профессий в 2024 году

      Звезда «Уральских пельменей» сравнила проект с Comedy Club

      Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше