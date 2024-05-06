Цены на кофе взлетели до максимума за 45 лет

Мировые цены на кофе сорта робуста выросли в апреле до максимума с 1979 года

Цены на кофе сорта робуста взлетели до 45-летнего максимума, следует из отчета Международной организации кофе (ICO). Показатель оптовых цен, который рассчитывается ICO из совокупности спотовых цен на основных рынках, вырос за месяц на 16,8 процента.

Стоимость кофе, из которого изготавливается эспрессо, достигла в апреле самой высокой с 1979 года отметки в 1,94 доллара за фунт (4,27 доллара за килограмм). Это произошло из-за засухи и жары в сельскохозяйственных районах Вьетнама, крупнейшего производителя робуста. В отчете отмечается, что страна продолжает сталкиваться с трудностями после неурожая в прошлом и текущем сезонах.

Падение объемов производства во Вьетнаме, являющемся ведущим экспортером данного сырья, не было неожиданностью. Еще в ноябре прошлого года Национальная ассоциация кофе предсказывала снижение урожая на 10 процентов из-за засушливой погоды, однако, как выяснилось, в реальности речь идет об уменьшении его объема на 20 процентов.

Весной текущего года рекордно дорожало и какао, но на прошлой неделе его стоимость резко обвалилась, потеряв около 30 процентов. Это произошло из-за того, что у покупателей не осталось денег на поддержание взлетевших цен.