Обвал цен на какао объяснили

Bloomberg: резкое удешевление какао связано с отсутствием денег у покупателей

Резкое снижение цен на какао, зафиксированное на текущей неделе после долгого периода их роста, связано с тем, что покупатели воздерживаются от его приобретения на фоне проблем с ликвидностью. Об этом пишет Bloomberg.

Таким образом, цены на сырье обвалились из-за того, что на поддержание взлетевших цен не осталось денег. Кризис ликвидности перевернул рынок, поскольку трейдерам стало дороже поддерживать свои позиции, говорится в публикации.

Сейчас стоимость тонны какао, упавшая на торгах 29 и 30 апреля на 16 и 13 процентов соответственно, составляет 7,67 тысячи долларов, что соответствует уровням середины марта.

На прошлой неделе показатель волатильности цен на какао достиг самого высокого уровня с 1977 года. Рекордные колебания на торгах в Нью-Йорке зафиксировали, после того как двухдневное падение на 9 процентов цены сменилось ростом на 5,2 процента. На тот момент за тонну сырья давали 11,15 тысячи долларов, а с начала 2024 года рост его цены на фоне плохих урожаев в странах Западной Африки составлял 160 процентов.