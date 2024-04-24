Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:25, 24 апреля 2024Экономика

Колебания цен на какао оказались рекордными

Bloomberg: колебания цен на какао оказались максимальными за полвека

Фото: Etty Fidele / Unsplash

Показатель волатильности цен на какао достиг самого высокого уровня с 1977 года, пишет Bloomberg. Рекордные колебания на торгах в Нью-Йорке зафиксировали после того как двухдневное падение на девять процентов цены на этот ключевой ингредиент шоколада сменилось в среду, 24 апреля, ростом на 5,2 процента.

Как напоминает агентство, стоимость какао-бобов в текущем году выросла примерно на 160 процентов на фоне плохих урожаев в странах Западной Африки. Из-за ралли поддержание позиций стало дороже, что побудило инвесторов закрывать сделки, истощило ликвидность и сделало рынок более уязвимым к большим колебаниям цен, отмечается в материале.

Говоря о возможном снижении цен, в том числе в случае улучшения погодных условий в странах-производителях сырья, эксперты ссылаются на прошедшие на этой неделе в Западной Африке осадки, а также то, что «фьючерсы встретили сопротивление при приближении к уровню 12 тысяч долларов за тонну». «Трудно представить, что цены упадут, но есть возможности для некоторой коррекции», — прокомментировал старший аналитик по рынку в компании СтоунХ Леонардо Россетти.

На момент написания материала стоимость июльского фьючерса на тонну какао составляла на торгах 11,15 тысячи долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о применении Украиной ракеты ATACMS против России

      США тайно поставили Украине ракеты ATACMS

      Расправившуюся с двухлетней дочерью в ванне россиянку осудили

      Троих россиян унесло в открытое море в Сочи

      В Госдуме заявили о заполонивших Мариуполь и живущих по своим порядкам мигрантах

      ФРГ и Британия договорились сдерживать Россию у ее границ на море

      Эрдоган заявил о прекращении торговли с Израилем

      Назван самый вредный завтрак

      Китайский корабль «Шэньчжоу-18» отправится к станции КНР в апреле

      Знаменитость занялась сексом в автомобиле и вынудила фотографа на это смотреть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше