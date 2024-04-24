Колебания цен на какао оказались рекордными

Bloomberg: колебания цен на какао оказались максимальными за полвека

Показатель волатильности цен на какао достиг самого высокого уровня с 1977 года, пишет Bloomberg. Рекордные колебания на торгах в Нью-Йорке зафиксировали после того как двухдневное падение на девять процентов цены на этот ключевой ингредиент шоколада сменилось в среду, 24 апреля, ростом на 5,2 процента.

Как напоминает агентство, стоимость какао-бобов в текущем году выросла примерно на 160 процентов на фоне плохих урожаев в странах Западной Африки. Из-за ралли поддержание позиций стало дороже, что побудило инвесторов закрывать сделки, истощило ликвидность и сделало рынок более уязвимым к большим колебаниям цен, отмечается в материале.

Говоря о возможном снижении цен, в том числе в случае улучшения погодных условий в странах-производителях сырья, эксперты ссылаются на прошедшие на этой неделе в Западной Африке осадки, а также то, что «фьючерсы встретили сопротивление при приближении к уровню 12 тысяч долларов за тонну». «Трудно представить, что цены упадут, но есть возможности для некоторой коррекции», — прокомментировал старший аналитик по рынку в компании СтоунХ Леонардо Россетти.

На момент написания материала стоимость июльского фьючерса на тонну какао составляла на торгах 11,15 тысячи долларов.