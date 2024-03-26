Цены на какао установили исторический рекорд

Стоимость тонны какао-бобов на бирже впервые в истории превысила $10 тысяч

Биржевые цены на какао-бобы установили новый рекорд. Впервые в истории фьючерсы на сырье для производства шоколада превысили отметку в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость какао с поставкой в мае с начала дня выросла более чем на 2,5 процента. Как отмечают эксперты, на фоне опасения дефицита сырья с начала 2024-го котировки увеличились в 2,4 раза, а за последние пять сессий какао подорожало более чем на 20 процентов.

К середине февраля стоимость тонны какао-бобов оценивали в шесть тысяч долларов, с начала года цены выросли в полтора раза. К 7 марта цены на сырье поднялись уже до 6,55 тысячи долларов. По словам аналитика по сырьевым товарам в Rabobank Пола Джоулса, такие астрономические цены не привели к снижению спроса, так как его поддерживают ранее заключенные контракты.

Как заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, обновляющая исторические рекорды стоимость какао-бобов ведет к усилению глобального дефицита ключевого для производства шоколада сырья и резкому росту цен на продукт в 2024 году, который затронет и Россию. Причиной ценового ралли стали сильная жара и рекордный за последние 30 лет уровень осадков в Кот-д-Ивуаре и Гане, обеспечивающих около 60 процентов поставок какао-бобов в мире. Все это приведет к рекордно низкому урожаю, что диктует рост цен.