Предсказано резкое подорожание шоколада в России

Аналитик Чернов: горький шоколад подорожает в России на 70-80 %

Продолжающие обновлять исторические рекорды мировые цены на какао-бобы (на текущих торгах поднимаются на 8,5 процента, примерно до 9,2 тысячи долларов за тонну) ведут к усилению глобального дефицита этого ключевого для производства шоколада сырья и резкому росту цен на продукт в 2024 году, который затронет и Россию, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. С его комментарием ознакомилась «Лента.ру».

Сильная жара и рекордный за последние 30 лет уровень осадков в Кот-д-Ивуаре и Гане, обеспечивающих около 60 процентов поставок какао-бобов в мире, приведут к минимальному за десятилетие объему урожая, напомнил эксперт, указав, что этого оказалось достаточно для ценового ралли.

«На этом фоне предполагаем, что молочный шоколад (с небольшим содержанием какао-бобов) в России в среднем подорожает на 50–60 процентов, а горький (с содержанием какао-бобов от 70 процентов и выше) — на 70–80 процентов», — заявил специалист.

Цены на какао-бобы в мире удвоились с начала года только неделю назад, а 25 марта уже приблизился к отметке в 120 процентов. На фоне этого аналитики с удивлением фиксировали отсутствие снижения спроса на товар, сохранившийся почти без корректировок даже при «астрономически высоких ценах».