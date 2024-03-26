Предсказано подорожание одного вида кофе

Эксперт Чернов: из-за вьетнамского неурожая робусты может подорожать эспрессо

Рост мировых цен на робуста, фиксирующийся на фоне информации о снижении производства этого сорта кофе, может привести к существенному подорожанию изготавливаемого из него эспрессо, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, с комментарием которого ознакомилась «Лента.ру».

По словам эксперта, фьючерсы на робусту будут расти в цене до мая, а уже в апреле это приведет к росту цен на эспрессо на 10 процентов. Отмечается, что падение объемов производства во Вьетнаме, являющемся ведущим экспортером данного сырья, не было неожиданностью. Еще в ноябре прошлого года Национальная ассоциация кофе предсказывала снижение урожая на 10 процентов из-за засушливой погоды, однако, как выяснилось, в реальности речь идет об уменьшении его объема на 20 процентов.

Ситуация на рынках осложняется тем, что местные фермеры опасаются нехватки воды для полива и массово переходят с выращивания кофе на такие альтернативные культуры, как дуриан, авокадо и маракуйя.

Ранее стало известно, что из-за рекордного подорожания какао-бобов, также во многом связанного с рекордно низким уровнем осадков и жарой в ряде африканских стран, горький шоколад, содержащий более двух третей этого сырья, может подорожать на 70–80 процентов.