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12:29, 26 марта 2024Экономика

Урожаю крупнейшего производителя кофе предрекли спад из-за глобальной проблемы

Bloomberg: к сентябрю экспорт робусты из Вьетнама упадет на 20 процентов

Фото: Attasit saentep / Shutterstock / Fotodom

К сентябрю 2024 года отгрузки робусты упадут на 20 процентов из-за засухи во Вьетнаме. Спад урожая кофе из-за глобальной проблемы предрекли опрошенные Bloomberg представители отрасли.

Причинами сокращения экспорта со стороны крупнейшего поставщика сырья на мировой рынок объясняют аномальной жарой и рекордно низким за последние 10 лет количеством осадков. Также местные фермеры опасаются, что воды для полива не хватит и массово переходят с выращивания кофе на альтернативные культуры, как дуриан, авокадо и маракуйя.

Как отмечают представители отрасли, последний собранный урожай уже на 20 процентов ниже прошлогодних показателей в 1,84 миллиона тонн. Как заявил председатель национальной ассоциации кофе, Нгуен Нам Хай, ранее ожидалось 10-процентное снижение урожая, однако итоговые цифры будут гораздо больше из-за изменения климата, нехватки инвестиций и отказа производителей от выращивания кофе.

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На фоне последних новостей фьючерсы на робусту в Лондоне выросли более чем на 50 процентов до рекордного с 2008 года уровня. Цены в самом Вьетнаме выросли более чем вдвое по сравнению с 2023 годом и достигли рекордного уровня.

Ранее эксперты предрекали подорожание кофе из-за нападений повстанцев-хуситов в Красном море. По мнению кофейных трейдеров и отраслевых аналитиков, поставки из Вьетнама и Индонезии ведущих производителей робусты задерживаются в пути на срок до трех недель, так как судам приходится огибать Африку через мыс Доброй Надежды. Затраты на логистику уже отразились на европейских компаниях, занимающихся обжаркой кофе, и они стали искать иные варианты поставок.

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      Вячеслав Агапов
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