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18:51, 17 января 2024Экономика

Ценам на кофе предсказали рост из-за нападений хуситов

Reuters: мировые цены на кофе могут вырасти из-за конфликта в Красном море

Фото: Pxhere

Нападения повстанцев-хуситов в Красном море могут привести к росту мировых цен на кофе. Рост стоимости популярного напитка предсказали кофейные трейдеры и отраслевые аналитики, их слова приводит Reuters.

Морские перевозки подорожали почти на 150 процентов из-за конфликта в Баб-эль-Мандебском проливе. В то же время поставки из Вьетнама и Индонезии, ведущих производителей робусты, задерживаются в пути на срок до трех недель, так как судам приходится огибать Африку через мыс Доброй Надежды. Затраты на логистику уже отразились на европейских компаниях, занимающихся обжаркой кофе, и они стали искать иные варианты поставок.

«Мы наблюдаем сокращение новых заказов из-за подорожания доставки. Мы очень обеспокоены. Обычно экспорт кофе достигает пика в это время года», — отметил представитель одного из крупнейших экспортеров кофе во Вьетнаме.

На фоне выросшего спроса на поставки из Бразилии и Уганды в регионах начали расти цены на сырье. Однако по мнению некоторых аналитиков, ждать скорого увеличения стоимости кофе в магазинах в долгосрочной перспективе не стоит из-за острой конкуренции среди производителей.

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Еще одной причиной подорожания кофе называют засуху в Бразилии. Из-за отсутствия дождей и повышенных температур урожай робусты снизится на 15-20 процентов, предупредил гендиректор зернового кооператива Cooabriel Эдимилсон Калегари. Объем производства дешевого сорта кофе, отличающийся более насыщенным и горьким вкусом, чем арабика, составит менее 20 миллионов мешков — это рекордно низкий показатель с 2020 года. Из-за засухи фьючерсы на робусту в 2023 подорожали на 42 процента. Также с засухой столкнулся второй крупнейший производитель кофе — Вьетнам.

Ранее стоимость какао-бобов, основного сырья для производства шоколада, обновила исторический максимум и установила рекорд в 3760 фунтов стерлингов за тонну. По словам представителей отрасли, запасы какао по всему миру сокращаются, так как производство снизилось. Поддержку высокой цене на это сырье оказывает и слабеющий курс фунта.

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      Вячеслав Агапов
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