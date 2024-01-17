Сырье для популярного лакомства взлетело в цене

Биржевые цены на какао обновили исторический максимум

Цены на какао на торгах в среду, 17 января, обновили исторический максимум. Об этом со ссылкой на биржевые данные пишет Reuters.

Стоимость основного сырья для популярного лакомства, шоколада, продолжает расти на фоне третьего подряд сезона дефицита на рынке. Цена мартовских фьючерсов на какао LCCc1 на бирже ICE в верхней точке взлетела до 3760 фунтов стерлингов за тонну.

Один из дилеров отметил, что запасы какао по всему миру сокращаются, так как производство снизилось. Поддержку высокой цене на это сырье оказывает и слабеющий курс фунта, объяснил он в беседе с агентством.

Ранее швейцарский производитель шоколада Lindt & Spruengli сообщил о росте выручки компании в 2023 году на 10,3 процента. При этом высокие цены на шоколад позволили компенсировать снижение объемов продаж.

Производители шоколада предупредили россиян о подорожании этого продукта в середине декабря. Тогда российское подразделение крупнейшего мирового производителя, швейцарской Barry Callebaut, уведомило партнеров о повышении отпускных цен в среднем на 20 процентов. Фирма объяснила эту меру ростом цен как на какао-бобы, так и на другое сырье и упаковку, а также увеличением транспортных расходов и слабым рублем.